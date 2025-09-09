«Вертекс» с начала года инвестировал в фармкомплекс в ОЭЗ «Санкт-Петербург» 194 млн рублей

Фармацевтическая компания «Вертекс» в январе–августе 2025 года инвестировала в инновационно-производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов и БАД в особой экономзоне «Санкт-Петербург» более 194 млн рублей. Большая часть средств направлена на оснащение участков твердых лекарственных форм, в том числе кардиологических и гормональных средств, рассказали GxP News в пресс-службе компании.

Общий объем инвестиций в проект приблизился к 10,8 млрд рублей. Компания «Вертекс» стала резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2010 году, 3 года спустя началось строительство объекта. Площадь фармкомплекса превышает 56,5 тыс. кв. м, потенциальная мощность — 200 млн упаковок различных препаратов год. В частности, готовится трансфер препарата с действующим веществом лозартан для лечения артериальной гипертензии, также планируется выпуск оригинального комбинированного препарата для применения в гинекологии.

«Компания планомерно следует стратегии развития, чтобы обеспечивать доступность востребованных лекарств. В фарминдустрии реализация проектов занимает значительное время, так как связана со сложностью организации работы, соответствием процессов регуляторным и лицензионным требованиям», — отметил генеральный директор «Вертекса» Георгий Побелянский.

gxpnews