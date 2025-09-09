Розничные продажи противогельминтных препаратов в России за 7 месяцев 2025 года превысили 2 млрд рублей

Розничные продажи противогельминтных препаратов в России за 7 месяцев 2025 года превысили 2 млрд рублей, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

По данным аналитиков, с января по июль россияне приобрели более 9,1 млн упаковок таких средств — за год натуральное потребление снизилось на 2,7%. Продажи сокращаются второй год подряд: по итогам 2024-го в розницу приобретено 16,7 млн упаковок антигельминтных средств, на 3,1% меньше, чем в 2023-м. При этом в денежном выражении продажи выросли на 20,7%, до более 3,4 млрд рублей. Рост рублевого объема RNC Pharma объясняется прежде всего переключением на более дорогие препараты. Так, в январе–июле этого года условная упаковка препарата подорожала в среднем на 10% (порядка 20 рублей), до 221 рубля.

Ключевые игроки в категории представлены в основном индийскими производителями — абсолютный лидер «Ипка Лабораториз» обеспечивает 57% продаж в рублях и 36% в упаковках. Рейтинг торговых марок также возглавляет препарат «Ипка Лабораториз» — «Немозол». На второй строчке рейтинга «Декарис» венгерской «Гедеон Рихтер» с долей 11,1%; продажи этого препарата за год показали худшую динамику среди брендов — снижение на 7%. Как отмечают аналитики, препараты левамизола (МНН «Декариса») с начала нулевых не рекомендованы к применению в качестве противогельминтных в США и Евросоюзе из-за тяжелых побочных эффектов.

Тройку лидеров замыкают небрендированные препараты пирантела с долей продаж 8,6%. В России его выпускают шесть производителей, лидирует среди них «Озон Фармацевтика».

Далее расположились «Саноксал» от «Оксфорд Лабораториз» (доля продаж в рублях 7,3%), еще один бренд «Гедеон Рихтер» — «Вермокс» с 4,5%, «Бильтрицид» от «Байер Хелскэр» (3,7%), «Альбендацид» от «ГлобалМедФарм» (3%), небрендированные препараты албендазола (доля 2,8%, выпускают три производителя, самая большая доля у «Биннофарма»), «Вормин» от «Кадила» (0,8%) и «Празиквантел» от «Мир-Фарм» (0,4%). Последний отметился максимальным ростом — продажи в отчетном периоде выросли в 2,5 раза, что и позволило бренду войти в топ-10.

gxpnews