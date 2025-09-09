Противоопухолевый препарат компании «Р-Фарм» получил сертификат «Сделано в России»

Препарат из перечня ЖНВЛП «Арвестио» получил сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность» для вступления в программу экспортного продвижения под национальным брендом, которую реализует Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

Координатор программы — Минпромторг России. Сертификат присваивается товарам и услугам с улучшенными характеристиками и повышенным качеством. Его получение свидетельствует о надежности производителя и безопасности препарата, что особенно важно для продвижения на международных рынках.

Компания «Р-Фарм» осуществляет полный цикл производства противоопухолевого препарата — от субстанции до готовой лекарственной формы. Действующее вещество бевацизумаб — гуманизированное моноклональное антитело — избирательно блокирует фактор роста эндотелия сосудов человека (VEGF).

Лекарственное средство применяется в терапии различных онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, глиобластому и другие злокачественные новообразования.

Отметим, что это уже четвертый сертификат «Сделано в России» в линейке препаратов «Р-Фарм»: ранее «птичку» получили препараты «Артлегиа», «Арцерикс» и «Арфлейда».

gxpnews