Аптекам могут снизить расходы на вывоз ТКО

Фарморганизации могут выделить в отдельную категорию по нормам вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Если постановление правительства будет принято, отрасли удастся отстоять свое право на специальный норматив, который в разы снизит расходы аптек на вывоз ТКО. Сейчас они платят за накопление отходов наравне с продуктовым ритейлом.

Как считают нормативы для аптек. Проект предлагает внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1390 от 26.08.2023. Действующий документ определял, что нормативы накопления ТКО могут устанавливаться исполнительными органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления поселений или городских округов.

Власти субъектов могут устанавливать нормативы накопления ТКО в отношении категорий потребителей, не предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 1390. Поправочный коэффициент при этом определяется согласно приложению № 7 к Правилам № 1390. Оно не предусматривает поправочный коэффициент в отношении категорий потребителей, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы класса «А».

Сколько платят аптеки

Отраслевые ассоциации неоднократно обращались в контролирующие органы, чтобы снизить нормативы для аптек. Поскольку федеральный перечень категорий потребителей не содержит «организации здравоохранения» или «фармацевтические организации», то в подавляющем большинстве регионов аптеки отнесены к категории «продовольственный магазин», сказано в письме РААС и ААУ «СоюзФарма», направленном председателю правительства России Михаилу Мишустину в конце 2024 года.

Только в 32 (из 89) субъектах РФ аптека выделяется в отдельную категорию объекта обращения ТКО, подсчитали в СРО «Ассоциация независимых аптек».

На этих территориях аптеки тратят значительно меньше средств на вывоз отходов. Например, в Самарской области нормативы накопления ТКО для объектов общественного назначения предусмотрены Приложением 2 к Приказу Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 804 от 19.12.2016 года, согласно которому аптека выделена в отдельный объект с установлением норматива накопления ТКО 0,40 м3/год на 1 кв. м торговой площади.

«Если бы аптека отсутствовала в перечне в качестве отдельного объекта, она могла бы быть отнесена к категории промтоварного магазина, где норматив накопления ТКО уже 0,80 м3/год на 1 кв. м торговой площади», — рассказала руководитель ассоциации Виктория Преснякова.

С 2020 года стоимость услуг по вывозу ТКО выросла в среднем в десять раз, подсчитали в ассоциациях.

Аптеки уже несколько лет безуспешно пытаются решить вопрос на уровне регионов. Так, в Калининградской области фарморганизации обратились в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей на этапе внесения аптек в категорию магазинов.

«Совместно мы представили аргументированную позицию: аптека и магазин реализуют совершенно разный ассортимент и имеют разные отходы, тем более что аптека имеет конкретный законодательно утвержденный перечень товаров, — рассказывает председатель региональной фармассоциации Дмитрий Яговдик. — Этот вопрос лежит в плоскости желания получить больше доходов операторами отходов».

В ответе на письмо РААС (есть в распоряжении «ФВ»), Российский экологический оператор в начале 2025 года отметил, что «прорабатывает вопрос по внесению изменений в Правила № 1390 в части дополнения категории потребителей лицами, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы».

Что предлагают изменить

В проекте постановления фармацевтические организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармдеятельность, выделены в отдельную категорию. Завершились публичные обсуждения проекта, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Вносимые изменения явились следствием июльских изменений в законах № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где медицинские отходы класса «А» отнесли к твердым коммунальным отходам.

Принятие поправок ожидается в ближайшее время, рассказал исполнительный директор РААС Александр Опарин. Внесение аптечных организаций отдельной строкой в перечень категорий потребителей услуг по обращению ТКО — это большой шаг в регулировании вопроса сбора отходов в аптечной сфере, говорит он.

«Размещение данных измерений массы образовавшихся отходов в ФГИС учета ТКО сделает взаимодействие аптек и региональных операторов более прозрачным. С учетом предлагаемого проектом поправочного коэффициента, используемого в расчете нормативов накопления, полагаем, что суммы по договорам на вывоз ТКО у аптек сократятся», — отметил Опарин.

Если аптеки будут выделены на федеральном уровне в отдельную категорию, это существенно поможет аптекам снизить расходы на вывоз ТКО, уверен Яговдик.

Ольга Коберник

