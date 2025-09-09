Ставку НДС на лекарства и медизделия предложили снизить до 5%

Снизить НДС на лекарства и медизделия до 5% предложили в Госдуме. Если инфляция по категории товаров будет обгонять общую, ставка может быть снижена до 0%.

Депутаты предложили снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные категории социально значимых товаров. Законопроект № 1011590-8 изменений в статью 164 второй части Налогового кодекса РФ внесен в Госдуму.

Авторы документа предлагают снизить НДС на ряд товаров с 10 до 5%. При этом, если уровень инфляции по группе товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, тогда ставка НДС для данной группы товаров в следующем налоговом периоде станет нулевой.

Одной из таких групп товаров в документе указаны медицинские товары отечественного и зарубежного производства:

лекарственные средства, включая фармацевтические субстанции;

препараты, предназначенные для проведения клинических исследований;

препараты, изготовленные аптечными организациями;

медицинские изделия (исключение составят те медизделия, операции по продаже которых уже освобождены от налогообложения).

В пояснительной записке к документу указано, что предыдущее повышение НДС с 18 до 20% не оправдало обещаний по финансированию нацпроектов, а дополнительные доходы были направлены в те сферы, которые и без этого повышения дохода являются самыми высокодоходными и с самой высокой заработной платой в стране.

Хотя такие изменения в первые два года с момента их принятия могут привести к снижению поступлений средств в бюджет, они станут дополнительным стимулом для роста экономической активности среди практически всех домохозяйств.

«Очевидно, что реализация таких мер является временным и несистемным решением, по окончании действия которого рост цен на продовольственные товары окажется бесконтрольным», — считают авторы законопроекта.

Документ направлен в первую очередь на поддержку наименее обеспеченных семей, чья доля расходов на продовольственные товары составляет более 40% от общего объема расходов.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Дина Коблова

