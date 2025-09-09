Экс-замглавы самарского Минздрава осудили за мошенничество при поставках медоборудования

Экс-замминистра здравоохранения Самарской области приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве при поставках медоборудования. Заместитель главврача больницы и два предпринимателя, участвовавшие в сговоре, также получили сроки.

Кировский районный суд Самары вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Самарской области Асланбеку Майрамукаеву, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Майрамукаев руководил департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения. В октябре 2021 года он совместно с заместителем главврача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина по экономическим вопросам Алексеем Ошурковым и еще двумя лицами создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании.

Результатом фиктивного конкурса с аффилированными фирмами стала закупка медоборудования по завышенной стоимости на общую сумму более 17,1 млн руб. Ущерб превысил 9 млн руб., которые фигуранты распределили между собой.

В январе 2024 года Майрамукаев был внесен в реестр уволенных из-за утраты доверия.

Фигурантов признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а экс-заместителя главврача — в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Суд вынес следующие приговоры:

Майрамукаеву — 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима, штраф в 45 млн руб. и лишение права занимать определенные должности в течение 6 лет;

Ошуркову и двум предпринимателям — лишение свободы от 1,5 года до 1 года 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и колонии общего режима.

В июле 2024 года экс-замминистра также осудили за получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), его приговорили к 9,5 года колонии строгого режиму и штрафу в 45 млн руб. В 2022 году он потребовал от директора компании «ДМ-Групп» передать ему взятку в 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медоборудования. Сумма контракта достигала 147 млн руб.

В сентябре 2024 года прошли обыски в «Самарафармации». Силовики проверяли связь ГКУ с ограничением конкуренции на торгах на поставку медпрепаратов в областные учреждения здравоохранения. Дело может быть связано с уголовным делом в отношении руководителя фармдистрибьютора «ФармМед», который фигурировал в уголовном деле Майрамукаева. В апреле в «Самарафармации» сменился руководитель.

Дина Коблова

pharmvestnik