Россияне стали чаще заказывать генетические тесты, в том числе для анализа реакции на лекарства

Россияне в январе–августе 2025 года заказывали генетические тесты в клиниках и лабораториях на 11% чаще, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек таких исследований за год увеличился на 10%, до 10,3 тыс. рублей.

О росте интереса к генетическим тестам говорит и увеличении посещаемости сайтов профильных лабораторий. С начала года трафик у них вырос в три раза в годовом отношении. Наибольший интерес к геномике проявляют жители Москвы и Подмосковья — 21% от всех посетителей, далее следует петербуржцы с 8%, оставшаяся часть приходится на регионы.

Спрос на генетические тесты поддерживают, с одной стороны, интерес к своим корням, с другой — забота о здоровье, к чему привела популярность превентивной медицины, отмечает член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни Кирилл Маслиев. Популярнее всего тесты на предрасположенность к мультифакторным заболеваниям (онкологические, сердечно-сосудистые), генеалогические и диагностика наследственных нарушений у детей. Также отмечается растущий интерес к комплексным фармакогенетическим тестам — анализу реакции на лекарства и аллергены — и лайфстайл-тестам (питание, спорт, метаболизм).

Однако такие тесты чаще всего не дают значимой медицинской информации, они могут лишь «подсказать», как скорректировать образ жизни с учетом особенностей организма. Кроме того, важно, чтобы выводы о здоровье, сделанные по таким тестам, сопровождались профессиональной интерпретацией, с учетом клинического контекста, и по возможности дополнительной оценкой врача, отмечает клинический генетик Георгий Валиев.

Превентивная медицина сочетает профилактику и раннее выявление заболеваний с их комплексным лечением. Как полагают аналитики, такой подход позволяет надолго сохранить активность и высокое качество жизни. Как привить людям привычку следить за своим здоровьем, выясняли GxP News.

gxpnews