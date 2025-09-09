Индийская Glenmark получила от AbbVie $700 млн на разработку экспериментальной молекулы против рака

Компания Ichnos Glenmark Innovation (IGI), «дочка» индийского производителя лекарственных препаратов Glenmark Pharma, получила аванс $700 млн от фармацевтического гиганта AbbVie, сообщает инвестплатформа Samco Trading.

Авансовый платеж является частью глобального лицензионного соглашения на ведущую экспериментальную молекулу ISB 2001 — триспецифическое антитело, представителя нового класса иммунотерапевтических препаратов для лечения множественной миеломы.

Кроме аванса AbbVie выплатит $1,2 млрд поэтапными платежами, также сделка предусматривает многоуровневые двузначные роялти от чистых продаж (система лицензионных платежей, при которой размер роялти — процент от продаж — меняется в зависимости от объема этих продаж). Соглашение охватывает Северную Америку, Европу, Японию и Китай.

«Благодаря партнерству мы переложили риски на других и снизили свои собственные, что особенно важно — сохранив при этом права на развивающиеся рынки, включая Индию», — отметил председатель и управляющий директор Glenmark Pharma Гленн Салдана. Такой подход гарантирует, что научно-исследовательское подразделение IGI останется самодостаточным и финансово стабильным в течение как минимум 3–4 лет. Это позволит Glenmark сосредоточиться на других проектах, не ставя под угрозу свою устойчивость.

Аналитики ставят Glenmark Pharma на 11-е место списка крупнейших индийских фармкомпаний по рыночной капитализации и 12-е по выручке в 2025 финансовом году.

В августе стало известно, что AbbVie потратит $195 млн на расширение производства активных фармацевтических ингредиентов в США. Новое предприятие в Чикаго должно быть полностью введено в эксплуатацию к 2027 году. Что заставляет фармацевтических гигантов инвестировать в американские площадки, выясняли GxP News.

gxpnews