На северо-востоке Москвы построят фармацевтическое предприятие за 13 млрд рублей

На северо-востоке Москвы появится фармацевтическое предприятие стоимостью 13 млрд рублей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Северо-Восточном административном округе предоставлена площадка для возведения фармацевтического предприятия. Инвестиции в реализацию этого масштабного инвестпроекта составят 13 млрд рублей», — рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов, отметив, что для инвесторов действуют особые условия аренды земли для строительства: 1 рубль за участок в год.

Участок площадью 15,5 га находится на Афанасовском шоссе. Договор аренды заключен на 5 лет, в течение которых необходимо возвести объект общей площадью 109 тыс. кв. м и запустить производство. Комплекс будет включать центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения по изучению перспектив производства новых инновационных лекарственных препаратов, разработку и трансфер технологий. Предполагается, что на предприятии будет создано больше 1 тыс. рабочих мест.

«Ввод комплекса в эксплуатацию позволит оптимизировать логистические процессы и обеспечить своевременную доступность лекарственных препаратов компании в медучреждениях и аптечных сетях», — подчеркнули в пресс-службе, не уточнив, какая именно компания реализует проект.

Осенью 2022 года в Москве стартовала программа комплексной поддержки клинических исследований, в рамках которой создана уникальная сервисная инфраструктура для компаний, занимающихся разработкой жизненно важных и инновационных препаратов. GxP News выясняли, как столица помогает фармотрасли создавать лекарства.

gxpnews