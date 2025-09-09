Алиханов: Экспорт российских лекарств вырос почти на 8%

Экспорт российских фармацевтических препаратов в январе–мае этого года вырос почти на 8%, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«За 5 месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%», — сказал министр, отметив, что экспорт лекарств в африканские страны в отчетном периоде рос в основном за счет вакцин и иммунологических продуктов.

Также Алжир, наряду с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Туркменистаном, является одним из основных импортеров российской фармпродукции, рассказал Алиханов.

В июле глава ведомства сообщал, что фармацевтическое производство в РФ за январь–май текущего года выросло на 16% в годовом выражении. Сейчас в России выпускается больше 85% всех международных непатентованных наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшее время начнется производство двух новых препаратов для анестезии во время хирургических операций.

