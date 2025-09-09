ВОЗ обновила перечни основных лекарств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные редакции перечней основных лекарственных средств (EML для взрослых и EMLc для детей). В списки добавили препараты для лечения рака, сахарного диабета, муковисцидоза, псориаза, а также гемофилии и других заболеваний крови.

Комитет ВОЗ рассмотрел 59 заявок на изменение перечней, в том числе 31-ю, касающуюся новых препаратов или их классов. В результате в EML добавлено 20, а в EMLc — 15 позиций, а также несколько показаний для семи уже присутствующих в списках лекарств. Обновленные перечни содержат 523 основных лекарственных средства для взрослых и 374 — для детей.

Как отмечается в сообщении, рак является второй по значимости причиной смерти в мире, ежегодно уносящей жизни почти 10 млн человек. В последнее десятилетие ВОЗ активно включает в EML препараты для лечения онкозаболеваний, отбирая обладающие наибольшими клиническими преимуществами. В результате ассортимент онкопрепаратов в перечне ограничен и включает только доказавшие способность продлевать жизнь пациентов как минимум на 4–6 месяцев. В этот раз комитет рекомендовал более широко применять ингибиторы контрольных точек иммунного ответа PD-1/PD-L1 — класса препаратов, помогающих иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. В EML был включен пембролизумаб для терапии метастатических стадий рака шейки матки, колоректального рака и немелкоклеточного рака легких. Также комитет одобрил несколько научно обоснованных стратегий по расширению доступа к противоопухолевым препаратам, в том числе за счет оптимизации лекарственных доз.

Комитет ВОЗ проанализировал и данные о преимуществах агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) в лечении сахарного диабета 2-го типа. В итоге в EML были включены семаглутид, дулаглутид, лираглутид и тирзепатид — двойной агонист GLP-1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида. Препараты используются у больных на фоне диагностированного сердечно-сосудистого заболевания или хронического заболевания почек и ожирения.

Применение семаглутида и тирзепатида ограничено их дороговизной, отмечает ВОЗ и рекомендует при их назначении тщательно отбирать пациентов с высокими шансами на положительный эффект терапии, а также стимулировать конкуренцию между производителями непатентованных препаратов. Организация обещает и дальше отслеживать изменения на рынке, содействовать внедрению справедливого ценообразования и помогать странам расширять доступ к этим жизненно необходимым препаратам.

В перечни ВОЗ входят препараты для обеспечения приоритетных потребностей в медицинской помощи. Такие списки приняты более чем в 150 странах и служат основой для организации госзакупок, лекарственного обеспечения, медицинского страхования и возмещения расходов на лекарства.

