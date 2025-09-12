Глюкометры, тонометры, эндопротезы и наборы реагентов включат в перечень маркировки

Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий хотят продлить до конца лета 2026 года. Минпромторг пополнит перечень медизделий, участвующих в пилоте, новые позиции: глюкометры, тонометры, эндопротезы и наборы реагентов.

Минпромторг предложил продлить срок проведения эксперимента по маркировке отдельных медицинских изделий до 31 августа 2026 года (сейчас он действует до 28 февраля 2026 года). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 24 сентября.

Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 620 от 17.05.2024. Эксперимент по маркировке ряда медизделий начался 1 сентября 2024 года и должен был продлиться до 31 августа 2025 года.

Проектом также предлагается ввести конкретные этапы проведения эксперимента и установить новые сроки предоставления отчетности для каждого этапа. Так, методические рекомендации и план-график в рамках второго этапа нужно сдать до 31 октября 2025 года, а в рамках третьего этапа — до 28 февраля 2026 года. Финальный отчет по результатам пилота предоставят до 1 августа 2026 года.

Кроме того, перечень подлежащих маркировке медизделий предложили дополнить новыми позициями и разделить на три этапа:

в рамках первого этапа (с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года) маркируют презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, салфетки, пробирки и медицинские маски, дыхательную аппаратуру, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для косметологии и медицинские маски;

в рамках второго этапа (с 1 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года): глюкометры, тест-полоски для глюкозы, тонометры, экспресс-тесты;

в рамках третьего этапа (с 1 января 2026 года по 31 августа 2026 года): наборы реагентов (in vitro), шовные материалы и эндопротезы.

Оператором эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как сообщил ранее руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков, участие в эксперименте для отрасли будет добровольное и бесплатное. Все расходы оператор берет на себя, поэтому роста конечной стоимости данных медизделий, по его словам, не произойдет.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik