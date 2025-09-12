Препараты Regeneron вдвое облегчили симптомы аллергии на кошек и пыльцу березы

Экспериментальные препараты Regeneron доказали способность ослаблять аллергические реакции на кошек и пыльцу березы в ходе III фазы исследований. Участники испытали уменьшение симптомов более чем наполовину после одной инъекции.

Regeneron Pharmaceuticals завершила III фазу двух клинических исследований (КИ), в которых разработанные компанией препараты ослабили симптомы аллергии на кошек и пыльцу березы более чем в два раза после однократного введения. Результаты опубликованы в пресс-релизе.

В первом исследовании 64 человека с аллергией на кошек получали подкожно либо плацебо, либо дуэт из антител REGN1908 и REGN1909, которые нейтрализуют FelD1 — основной аллерген, выделяемый домашними животными, который оседает на одежде, обуви и мебели. Спустя неделю после первой инъекции им провели аллергопробу — комбинация уменьшила зуд глаз на 52% по сравнению с плацебо, покраснения конъюнктивы — на 39%, а интенсивность кожных реакций — на 44%.

Во втором — 54 участника с аллергией на пыльцу березы получали антитела REGN5713 и REGN5715, блокирующие белок BetV1 — аллерген, содержащийся в пыльце березы. Показатели оказались схожими: облегчение зуда глаз составило 51%, воспаления слизистой — 46%, кожных реакций — 44%.