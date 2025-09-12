Фармкомпании США обязали указывать все побочные эффекты в рекламе лекарств

В США ужесточили контроль над рекламой рецептурных препаратов. Ранее фармкомпании могли кратко перечислять побочные эффекты. Теперь их обязали включать исчерпывающую информацию о рисках для здоровья непосредственно в рекламные материалы. Представители отрасли будут оспаривать новые требования через суд.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который ужесточает требования к прямой рекламе рецептурных препаратов в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Ключевой пункт документа — отмена положения от 1997 года, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило фармацевтическим компаниям вкратце описывать побочные эффекты в рекламных материалах, приводя ссылки на ресурсы, где есть полные сведения. До этого регулятор обязывал рекламодателей перечислять все противопоказания и риски для здоровья.

Документ поручает Министерству здравоохранения страны и FDA обеспечить указание полной и достоверной информации в рекламе лекарств. Как указывается, под усиленный контроль попадут социальные сети, где фармпродукцию продвигают популярные блогеры, которые зачастую не рассказывают о возможных нежелательных реакциях и умалчивают коммерческое сотрудничество с фармпроизводителями.