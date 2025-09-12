Eli Lilly открыла доступ к ИИ-моделям для разработки лекарств

Eli Lilly открыла бесплатный доступ к ИИ-платформе для создания препаратов. Нейросеть обучена на десятилетиях исследований, стоивших американскому фармгиганту более 1 млрд долл. Воспользоваться ею компании смогут при условии предоставления сведений о результатах своей работы.

Eli Lilly предоставила биотехнологическим компаниям доступ к TuneLab — платформе на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет создавать лекарства. Об этом говорится в пресс-релизе.

Нейросеть обучена на результатах многолетних исследований, которые обошлись производителю более чем в 1 млрд долл. Как утверждает фармацевтический гигант, это один из самых обширных и дорогостоящих массивов научных данных в отрасли, ставший открытым для использования.

В обмен на доступ биотехнологические фирмы будут делиться с Eli Lilly данными для обучения ИИ. Это позволит непрерывно улучшать систему.

Отмечается, что платформа размещена третьей стороной. Пользователям гарантируется конфиденциальность данных.

Владимир Заболотских

pharmvestnik