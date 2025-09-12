Аптеки войдут в перечень доступных при ограничении мобильного интернета сайтов

Аптеки включат в перечень ресурсов, доступных при ограничениях мобильного интернета, об этом сообщило Минцифры. В министерстве опровергли информацию, что в реестр из аптечных сервисов войдет только «Аптека.ру». Точный перечень еще формируется.

В расширенный список сайтов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, войдут аптеки. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, перечень интернет-ресурсов еще формируется.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал «Реестр социально значимых сервисов», рекомендованных Минцифры. В него, по данным издания, должны были включить 57 наименований сервисов. На первом этапе в список сервисов, доступных в режиме ограничений работы мобильного интернета, вошли «Госуслуги», сайты правительства, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сайты банков. Среди аптечных сервисов в список попала «Аптека.ру».