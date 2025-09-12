«  
Администрация Трампа введет ограничения на лекарства из Китая

По данным издания The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа, ограничивающий импорт ряда китайских фармразработок, включая средства для лечения рака, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Предлагается также ужесточить требования к использованию данных клинических испытаний, проведенных китайскими биотех-компаниями, и ввести повышенные регуляторные сборы.

Проект предусматривает более строгую проверку сделок по покупкам прав на экспериментальные препараты у китайских производителей. До сих пор подобные сделки, как правило, проходили беспрепятственно, как отмечает The New York Times. Предлагаемая политика в случае принятия проекта также будет препятствовать производителям лекарств полагаться на данные клинических испытаний, проводимых с участием пациентов в Китае, подвергая эти результаты более строгой проверке со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Помимо этого, администрация Трампа намерена стимулировать локализацию производства лекарственных средств, которые в значительной степени производятся в Китае. Для этого планируется ввести налоговые льготы и преференции при госзакупках для компаний, перенесших мощности в США. По словам источников, также обсуждается ускорение процедур FDA для более быстрого запуска исследований препаратов американских компаний.

По словам президента Организации инноваций в области биотехнологий Джона Кроули, принимать меры необходимо незамедлительно: Китай проводит больше КИ новых лекарств, чем США, и предлагает крупным фармкомпаниям готовые разработки по конкурентным ценам. Это вызывает опасение, что США теряют лидерство в сфере биотехнологий, где традиционно доминировали Кембридж (Массачусетс) и Область залива Сан-Франциско.

С января 2025 года индекс Hang Seng Biotech, отображающий общую динамику 50 крупнейших биотехнологических компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, вырос на 60%, что отражает рост интереса инвесторов к китайскому биотехнологическому сектору. Только за первую половину июня 2025 года американские фармкомпании заключили с китайскими разработчиками 14 сделок по лицензированию лекарств. Они предусматривают права на разработку, производство и коммерциализацию фармпродукции в обмен на поэтапные выплаты. Их общая потенциальная стоимость достигает $18,3 млрд рублей.

Так, в мае 2025 года Pfizer заключила лицензионное соглашение с 3SBio на $1,25 млрд по онкологическому препарату. В том же месяце Bristol-Myers Squibb договорилась с BioNTech SE о покупке прав на иммунотерапию нового поколения за $11,5 млрд – разработка также имеет китайское происхождение, поскольку BioNTech приобрела ее у Biotheus в 2023 году.

Источник: The New York Times
Фото: freepik.com/автор: freepik

