Администрация Трампа введет ограничения на лекарства из Китая

Проект предусматривает более строгую проверку сделок по покупкам прав на экспериментальные препараты у китайских производителей. До сих пор подобные сделки, как правило, проходили беспрепятственно, как отмечает The New York Times. Предлагаемая политика в случае принятия проекта также будет препятствовать производителям лекарств полагаться на данные клинических испытаний, проводимых с участием пациентов в Китае, подвергая эти результаты более строгой проверке со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Помимо этого, администрация Трампа намерена стимулировать локализацию производства лекарственных средств, которые в значительной степени производятся в Китае. Для этого планируется ввести налоговые льготы и преференции при госзакупках для компаний, перенесших мощности в США. По словам источников, также обсуждается ускорение процедур FDA для более быстрого запуска исследований препаратов американских компаний.

По словам президента Организации инноваций в области биотехнологий Джона Кроули, принимать меры необходимо незамедлительно: Китай проводит больше КИ новых лекарств, чем США, и предлагает крупным фармкомпаниям готовые разработки по конкурентным ценам. Это вызывает опасение, что США теряют лидерство в сфере биотехнологий, где традиционно доминировали Кембридж (Массачусетс) и Область залива Сан-Франциско.

С января 2025 года индекс Hang Seng Biotech, отображающий общую динамику 50 крупнейших биотехнологических компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, вырос на 60%, что отражает рост интереса инвесторов к китайскому биотехнологическому сектору. Только за первую половину июня 2025 года американские фармкомпании заключили с китайскими разработчиками 14 сделок по лицензированию лекарств. Они предусматривают права на разработку, производство и коммерциализацию фармпродукции в обмен на поэтапные выплаты. Их общая потенциальная стоимость достигает $18,3 млрд рублей.

Так, в мае 2025 года Pfizer заключила лицензионное соглашение с 3SBio на $1,25 млрд по онкологическому препарату. В том же месяце Bristol-Myers Squibb договорилась с BioNTech SE о покупке прав на иммунотерапию нового поколения за $11,5 млрд – разработка также имеет китайское происхождение, поскольку BioNTech приобрела ее у Biotheus в 2023 году.