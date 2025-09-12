Минздрав отменил РУ на четыре препарата из списка ЖНВЛП

Минздрав в понедельник, 8 сентября, обновил Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС), отменив регистрационные удостоверения (РУ) 11 препаратов, включая четыре из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), выяснили аналитики ИТ-компании «Курсор».

В случае противоопухолевого препарата «Гливек» (МНН иматиниб) от компании Novartis исключена только лекарственная форма «капсулы», РУ на «таблетки, покрытые оболочкой» по-прежнему действует. Продажи компании по данным лекформам в 2025 году составили 0,01% (78 тыс. рублей) от всех продаж иматиниба, широко представленного отечественными дженериками.

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Салнавак» в этом году не закупалась, в тендерах участвовали только вакцины Санкт-Петербургского НИИВиС и Центра им. Гамалеи. Объем продаж в стоимостном выражении в январе–августе составил 82,3 млн рублей.

МНН гиполипидемического препарата компании «Акрихин» «Амиодарон-Акри», амиодарон, широко представлено как отечественными, так и иностранными производителями. Общие продажи препарата за 8 месяцев составляют 132,5 млн рублей, в том числе по лекформе «таблетки» 82,7 млн рублей (62,4%).

Гиполипидемический «Аторвастатин Санофи» в «таблетках, покрытых пленочной оболочкой» в госсегменте в этом году не закупался. МНН широко представлено другими торговыми марками, общие продажи в 2025-м превысили 685 млн рублей.

