«Сотекс» и «Рафарма» вывели на рынок препарат для терапии эпилепсии

Фармацевтические компании «Сотекс» и «Рафарма» вывели на рынок препарат для терапии эпилепсии «Новолера ЭПИ» (МНН лакосамид), сообщили GxP News в службе по связям с общественностью ЗАО «Фармфирма „Сотекс”».

«Новолера ЭПИ» представляет собой блокатор натриевых каналов нового поколения для лечения эпилепсии у пациентов разных возрастов — взрослых, подростков и детей старше 4 лет. Препарат доступен в таблетках по 50, 100, 150 и 200 мг, что призвано обеспечить удобную титрацию дозы при назначении терапии.

Препарат может применяться у людей с эпилепсией в качестве моно- или дополнительной терапии парциальных (с вовлечением только одного полушария головного мозга) судорожных приступов, а также в случаях идиопатической генерализованной эпилепсии (во всех участках головного мозга). Еще одно показание — дополнительная терапия первично генерализованных тонико-клонических приступов с потерей сознания.

«Новолера ЭПИ» — важный инструмент для врачей-эпилептологов. Его применение расширяет возможности персонализированного подхода к каждому пациенту и способствует улучшению результатов терапии эпилепсии», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Сотекс» запустил продажи первого российского дженерика сугаммадекса.

gxpnews