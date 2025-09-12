Минздрав включил препарат от «Р-Фарм» в клинические рекомендации по редкому заболеванию сердца

Препарат «Арцерикс» (МНН гофликицепт) компании «Р-Фарм» включен в клинические рекомендации Минздрава РФ как средство терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП). Об этом GxP News сообщили в пресс-службе производителя.

ИРП — редкое хроническое воспалительное заболевание сердца. Оно развивается из-за чрезмерной активности особых воспалительных молекул — цитокинов семейства интерлейкина-1, которые поддерживают «замкнутый круг» воспаления и приводят к повторяющимся обострениям, существенно влияющим на качество жизни. Распространенность ИРП составляет 5,4–11,2 случая на 100 тыс. человек, причем чаще заболевание поражает людей молодого и среднего возраста. В России количество заболевших оценивается в несколько тысяч человек, отмечается в сообщении.

Эффективность препарата «Арцерикс» доказана исследованием с участием Центра им. В. А. Алмазова. «Уже на третий день после первого введения пациенты отмечали значительное облегчение симптомов — уменьшалась боль в груди, снижалась температура, прекращалась лихорадка», — рассказали в пресс-службе, отметив, что у получавших гофликицепт не зафиксировано рецидивов заболевания.

Гофликицепт — российская инновация, защищенная патентами в 59 странах. В этом году «Арцерикс», имеющий в России статус орфанного, вошел в клиническое руководство Американской коллегии кардиологов по перикардитам — редкий случай для российской разработки, подчеркивают в «Р-Фарм».

Кроме того, «Арцерикс» рекомендован к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее сообщалось, что «Арцерикс» получил статус орфанного в Саудовской Аравии.

gxpnews