Аптеки перестали демпинговать в e-com

Доля онлайн-продаж аптечного ассортимента перестала расти, рассказал Анатолий Тенцер. С учетом двойного отражения данных продаж агрегаторов в аналитике объем рынка за последний год снизился. Эксперт считает, что масштабирование работы Яндекса и Wildberries не изменит ситуацию на рынке e-com.

Доля онлайн-продаж, согласно данным аналитических агентств, перестала расти, рассказал директор по развитию НПК «Катрен» Анатолий Тенцер на XVIII конференции «PROекции будущего», передает корреспондент «ФВ». Доля агрегаторов выросла, но в аналитике эти объемы продаж могут задваиваться из-за их учета и в структуре продаж аптечных сетей, и в доле агрегаторов. «Поэтому, по моим оценкам, за последний год доля e-com уменьшилась, зато рынок стал существенно более понятным и рентабельным», — отметил Тенцер.

Он объясняет этот тренд тем, что аптеки перестали «накачивать» свой e-com низкими ценами. «Они выровняли цены в аптеках со своими приложениями. Приложения аптечных сетей плавно мигрируют в сторону продолжения программы лояльности. Это правильная рыночная тенденция», — отметил эксперт.

Согласно данным AlphaRM по итогам семи месяцев 2025 года, продажи в онлайн сегменте составили 149,4 млрд руб. (+31% год к году), в упаковках — 0,26 млрд. (+18%). В общем объеме продаж лекарств e-com занял 14,4% доли в деньгах и 9,4% в паковках.

Масштабный выход на фармрынок сразу двух крупнейших игроков онлайн-коммерции — Яндекс и Wildberries — существенно не изменят его, уверен Тенцер.