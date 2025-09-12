Измерять уровень локализации фармпродукции баллами начнут с 2026 года

Уровень локализации фармпродукции в России измерят баллами. Систему введут с 1 января 2026 года. Для получения статуса российского производителя и доступа к инструментам господдержки нужно набрать более 50 баллов.

В России с 1 января 2026 года начнет действовать балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли. Постановление Правительства РФ № 1392 от 10.09.2025 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».

Согласно принятому документу, чтобы фармпродукцию признали российской компания должна набрать не менее 50 баллов. Их начисляют за осуществление на территориях стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следующих этапов:

Производство готового препарата в странах ЕАЭС — 50 баллов. Производство фармацевтической субстанции, в зависимости от метода ее получения: химический синтез: производство промежуточных продуктов или неочищенной субстанции — 50 баллов; биологические процессы: создание и поддержание клеточных банков, ферментация и очистка — 50 баллов; выделение из природных источников: получение субстанции из растительных, животных или минеральных источников — 50 баллов.



В подтверждение происхождения фармпродукции Минпромторг будет выдавать новый документ о стадиях производства. Он будет содержать сведения о стадиях технологического процесса, осуществляемых в ЕАЭС. Документ заменит необходимость получения акта оценки от Торгово-промышленной палаты (ТПП).