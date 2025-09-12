Владимир Брынцалов готов расстаться со своим последним фармактивом

Самая свежая отчетность по «Брынцалов А», представленная в открытых источниках, датируется 2021 годом. И она была безрадостной. По данным СПАРК-Интерфакс, АО (на 100% принадлежало американской Bryntsalov Pharmacrutics) закрыло год с выручкой 1,7 млрд рублей и чистым убытком 323 млн рублей (2020 год компания завершила с прибылью 2,7 млн рублей). Все последующие новости о компании также были настораживающими. С ноября 2024 года в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц опубликованы четыре сообщения о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Брынцалов А» банкротом – от ООО «Аврора», ООО «Агро Азбука» и два от ООО «ТСК Мосэнерго». По ситуации на 10 сентября 2025 года в отношении АО «Брынцалов-А» также действует решение ФНС о приостановлении операций по счетам.

Партнер Брынцалова по компании «Хант-Холдинг» (управляет недвижимыми активами предпринимателя) бизнесмен Денис Коноваленко не ответил на запрос Vademecum. Однако участники рынка, знакомые с планами Брынцалова, говорят, что он готов уступить предприятие за 2 млрд рублей.

По данным ГРЛС, за АО «Брынцалов-А» числятся 30 действующих регудостоверений на препараты, в числе которых – антибиотики Ампиокс (ампициллин+оксациллин), Гентамицин-Ферейн (гентамицин), Ампициллин-Ферейн (ампициллин), Цефалозин-Ферейн (цефалозин), Эритромицин (эритромицин), противовирусное Рибоксин-Ферейн (инозин), противорвотное Церуглан (метоклопрамид), противовоспалительное Ортофер (диклофенак) и другие.

Электрогорский завод стал сначала основной, а вскоре единственной производственной фармплощадкой Брынцалова в 2013 году, когда собственник принял решение сдать помещения и цеха завода «Ферейн» на Нагатинской улице в Москве сторонним арендаторам. В 2017 году корпорация «Баркли» сообщила о закрытии сделки по приобретению земельного участка у фармацевтического завода «Ферейн» на Нагатинской улице в Москве, где корпорация планировала построить жилой комплекс. Сумма сделки оценивалась в 8–10 млрд рублей, а планируемый срок реализации проекта – в 5 лет. Однако в 2019 году, как сообщало издание «Право. ru», между сторонами договора возник конфликт, в результате которого «Баркли» инициировал сделку по продаже «Хант-Холдингу» компании, выступающей соинвестором по изначальному проекту. Сейчас вокруг территории бывшего «Ферейна» ведется активное строительство, однако главное здание завода в периметр застройки до сих пор не попало.

Завод «Ферейн» был построен в 1912 году. В 1990-е годы предприятие (тогда оно носило название Московский ХФЗ им. Л.Я. Карпова) досталось семье предпринимателя Владимира Брынцалова. В 1997 году «Ферейн» начал делать инсулин по лицензии датской Novo Nordisk, но год спустя датчане обвинили «Ферейн» в нарушении лицензионного соглашения, выразившегося в передаче прав по нему третьему лицу – ЗАО «Брынцалов-А», и расторгли договор.

Пик развития фармбизнеса Владимира Брынцалова пришелся на начало «нулевых» годов. Но уже в 2007 году Следственный комитет МВД России предъявил руководителям «Брынцалов-А» обвинение в незаконном предпринимательстве и незаконном использовании товарного знака на производственных мощностях предприятия. Все обвиняемые, включая сестру Владимира Брынцалова Татьяну, были признаны виновными, но получили условные сроки. Сам Владимир Брынцалов в судебном процессе участия не принимал. В тот момент он постоянно проживал за рубежом. После событий 2007 года «Брынцалов А» исчезло из ТОП отечественных фармпроизводителей.

В 2020 году после 15 лет отсутствия в публичном поле Владимир Брынцалов дал издателю Vademecum Дмитрию Кряжеву интервью для вышедшей в 2021 году книги «Таблетированная фарма».

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

