«Эвалар» обвинил производителя «Мирамистина» в ограничении конкуренции

Компания «Эвалар» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на ограничение конкуренции со стороны австрийской «Мегаинфарм ГмбХ». Обращение касается дженерика антисептического препарата «Мирамистин» (МНН бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, БМП), рассказали GxP News в пресс-службе ЗАО «Эвалар».

«Эвалар» зарегистрировал свой дженерик «Мирамед» в июле 2021 года, после того как истек срок патента «Мирамистина» (всего в России выдано 12 свидетельств на препараты с БМП). Однако несколько лет спустя, в 2024-м, «Мегаинфарм ГмбХ» стала требовать от российских фармкомпаний, включая «Эвалар», прекратить продажи препаратов с БМП, поскольку получила на него новый патент. Он действует до февраля 2031 года.

«„Эвалар” законно выпускает дженерик препарата „Мирамистин”, так как в 2021 году патентная охрана на данный препарат истекла. Вновь предъявленный патент предоставляет защиту препарату, который представляет собой композицию из трех действующих веществ — БМП и двух „естественных” примесей, образующихся при синтезе БМП. При этом истец свой патент не использует, препарат по патенту не выпускает и никогда не выпускал», — отметили в компании.

В «Эваларе» считают, что «Мегаинфарм ГмбХ» создает условия, которые могут негативно влиять на продвижение дженерика «Мирамед Эвалар», что является «актом недобросовестной конкуренции» и направлено «исключительно на вытеснение с рынка товара-конкурента и занятие доминирующего положения».

