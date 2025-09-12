«Дочка» «Фармасинтеза» запустила в Иркутске производство бронхолитиков за 1 млрд рублей

Компания «Джинатэк», сегодня, 11 сентября, запустила на своем заводе в Иркутске производство бронхолитических лекарственных препаратов стоимостью 1 млрд рублей, сообщили GxP News в пресс-службе АО «Фармасинтез», в которое входит компания.

«Мы инвестировали около 1 млрд рублей. В настоящее время 12 препаратов прошли клинические исследования, находимся в процессе регистрации. В целом будем производить примерно 25 препаратов. В 2026–2027 годах сможем закрыть где-то 25% рынка», — сообщил на церемонии запуска президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Генеральный директор ООО «Джинатэк» Ольга Данюшкина ранее сообщала, что уже разработан и зарегистрирован первый оригинальный препарат — «Димплирин» (МНН гликопиррония бромид).

В новом цехе будут выпускать препараты для лечения заболеваний органов дыхания — бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Объем производства при полной загрузке к концу 2027 года составит 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей ежегодно. Компания «Джинатэк» намерена сосредоточиться на российском рынке, однако со временем рассчитывает выйти и на зарубежные.

Ранее в «Фармасинтезе» заявляли о планах запуска в 2025 году нескольких новых заводов и цехов — в Москве, Калужской области, Иркутске, Уссурийске, Тюмени и Братске.

Группа «Фармасинтез» разрабатывает и производит лекарственные средства для онкологии, гематологии, эндокринологии, иммунологии и кардиологии, а также препараты для лечения орфанных, гормональных, инфекционных, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 100 млн упаковок.

gxpnews