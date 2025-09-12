Российский AppScience планирует выпускать дженерик антидепрессанта «Бринтелликс»

Российский химический холдинг AppScience подал заявку в Минздрав на проведение клинического исследования дженерика антидепрессанта нового поколения «Бринтелликс» (МНН вортиоксетин) датской компании Lundbeck. Аналогов этого препарата в России нет, рассказали GxP News в AppScience.

«Бринтелликс» — второй по объему российских продаж препарат Lundbeck. В январе–июне 2025 года его продажи составили 476 млн рублей, или 26% от выручки компании в РФ, привели в AppScience данные аналитики DSM Group. Lundbeck представляет на российском рынке 10 продуктов, у большинства из них дженерики отсутствуют.

«Появление российского дженерика „Бринтелликса” поможет обеспечить пациентам в РФ современную терапию заболеваний центральной нервной системы по более доступной цене и с гарантией стабильных поставок», — рассказали в AppScience, отметив, что надеются предложить свой аналог потребителям в середине 2027 года.

На днях Lundbeck объявила о планах до 1 декабря закрыть свои коммерческие подразделения в 27 странах, включая Россию. Представлять продукцию компании на этих рынках будут партнеры, в случае России — Swixx Group. При этом в Lundbeck заверили, что нынешний портфель ее препаратов по-прежнему будет доступен во всех 27 странах.

gxpnews