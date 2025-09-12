FDA одобрило инновационную систему доставки лекарства для лечения рака мочевого пузыря

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Inlexzo — разработанную компанией Johnson & Johnson первую в своем роде систему внутрипузырной доставки препарата для лечения рака мочевого пузыря.

«Разработка позволяет пролонгированно высвобождать химиотерапевтический препарат гемцитабин непосредственно в мочевом пузыре через внутрипузырную систему, которую можно установить за считаные минуты в амбулаторных условиях без общей анестезии», — говорится в пресс-релизе Johnson & Johnson.

Inlexzo, ранее известная как TAR-200, может использоваться для лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, невосприимчивого к бацилле Кальметта — Герена. До этого стандартным методом лечения пациентов с таким диагнозом была хирургическая операция с полным удалением мочевого пузыря.

Компания приобрела этот актив у Taris Biomedical в 2019 году, надеясь «дать пациентам с раком мочевого пузыря новую надежду и веру», отметила глава отдела инновационной медицины J&J Дженнифер Тауберт. «В области, где больше 40 лет не наблюдалось существенного прогресса, Inlexzo представляет собой первую в своем роде прорывную инновацию с блестящими перспективами», — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, Johnson & Johnson инвестирует $2 млрд в производство лекарственных препаратов в Северной Каролине. Локализация фармацевтического производства в США связана с заявлениями администрации Дональда Трампа о возможном введении пошлин на импортную фармпродукцию.

gxpnews