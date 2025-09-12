В Москве появится три производства медоборудования и лекарств

Производства медицинского оборудования и лекарств появятся в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на северо-востоке и юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного градостроительного комплекса. Общая площадь объектов превысит 125 тыс. кв. м, размер инвестиций составит около 15 млрд рублей.

«В районе Зюзино реализуется проект по строительству производственного комплекса площадью 14 тыс. кв. м, где будут выпускаться все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. В районе Северный появятся предприятия по производству лекарств и ортопедических медицинских изделий площадью более 100 и 2,2 тыс. кв. м соответственно», — рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, отметив, что реализация проектов позволит создать больше 1 тыс. рабочих мест.

С инвесторами заключены договоры аренды по льготной ставке 1 рубль в год, что, по мнению столичных властей, позволит компаниям снизить расходы на начальном этапе и ускорить запуск новых проектов.

Осенью 2022 года в Москве была запущена программа комплексной поддержки клинических исследований, в рамках которой создана сервисная инфраструктура для компаний, разрабатывающих жизненно важные и инновационные лекарственные препараты. GxP News выясняли, как столица помогает фармотрасли создавать лекарства.

gxpnews