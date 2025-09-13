Минэкономразвития предложило новую периодичность профилактических визитов

Частоту проверок компаний, относящихся к категории значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда, предложили изменить. В зависимости от категории опасности инспекции будут проводить от одного раза в три года до одного раза в шесть лет.

Минэкономразвития предложил обновить периодичность проведения профилактических визитов в рамках государственного надзора, муниципального контроля. Доработанный проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Документом регламентируются проверки объектов контроля, которые относятся к категории значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда, опасных производственных объектов III и IV класса опасности.

При расчете периодичности проверок не учитываются внеплановые профилактические визиты, проведенные по особым основаниям. Отсчет периода начинается с момента, когда контролирующий орган присвоил объекту категорию риска или класс опасности.

Авторы документа предлагают проводить проверки с такой периодичностью:

для опасных производственных объектов III класса — не чаще чем один раз в три года;

класса — не чаще чем один раз в три года; для объектов среднего риска, опасных производственных объектов IV класса опасности — не чаще одного визита в пять лет;

класса опасности — не чаще одного визита в пять лет; для объектов умеренного риска — не чаще одного визита в шесть лет.

Ранее Минздрав предложил изменить категории риска для проверок в сфере обращения лекарств. Планируется добавить новую категорию риска, изменить периодичность проверок и ввести возможность проведения инспекции через видеоконференц-связь и мобильное приложение «Инспектор».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

