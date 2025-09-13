Пациент умер после генной терапии компании Capsida Biotherapeutics

Умер ребенок, участвовавший в клинических испытаниях генной терапии CAP-002. Компания-разработчик Capsida Biotherapeutics прекратила исследования для выяснения обстоятельств.

Capsida Biotherapeutics приостановила исследования экспериментальной генной терапии CAP-002 после смерти участника. Калифорнийская биотехнологическая компания сообщила об этом в письме к пациентам, опубликованном на ее сайте.

Летальный исход произошел в ходе I/II фазы клинических испытаний (КИ) SYNRGY, которая началась в июле. Capsida уведомила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о случившемся и обещала предоставить регулятору полный отчет. Разработчик отметил, что определит дальнейшую судьбу препарата после выяснения причин.

CAP-002 предназначен для лечения детей с энцефалопатией, связанной с мутацией в гене STXBP1 — он кодирует белок, необходимый для передачи сигналов между клетками центральной нервной системы. Это редкое наследственное заболевание вызывает эпилептические припадки, проблемы с развитием психомоторных навыков и нарушения когнитивных функций. Больные также подвержены высокому риску внезапной смерти. Патология остается неизлечимой.