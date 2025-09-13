Депутаты доработали проект закона о субсидировании закупок лекарств малоимущими гражданами

Законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты для малоимущих граждан вновь внесен в Госдуму. В отличие от предыдущей версии, отклоненной из-за отсутствия заключения правительства, новый пакет документов включает требуемый отзыв.

Депутаты предложили установить предельный уровень допустимых расходов гражданина на оплату лекарств из Перечня ЖНВЛП. Законопроект № 1014994-8 предполагает внесение изменений в закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

Авторы предлагают дополнить закон статьей 50.1 «Субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств». Согласно ей на субсидии от государства имеют право пациенты, чьи расходы на жизненно важные препараты превышают 10% совокупного дохода (от трудовой, предпринимательской и иной деятельности). Для граждан с доходом ниже прожиточного минимума порог в 10% уменьшается на коэффициент отношения дохода к прожиточному минимуму.

При этом право на субсидию не будут иметь граждане, чей среднедушевой доход семьи или личный совокупный доход превышает втрое величину прожиточного минимума в регионе их проживания.

В марте законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты уже был внесен в Госдуму. Документ отклонили: изменения требовали средств из федерального бюджета, а такие законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения правительства. К новому документу заключение правительства приложено.

Размер выплаты будет составлять разницу между фактическими расходами пациента на лекарства и установленным пределом в 10% от его дохода.