Лидеры рынка e-com раскрыли свои конкурентные преимущества

Сегмент онлайн-продаж показывает уверенную динамику — к осени он составил 22 млн заказов и 36 млрд руб. Рынок продолжает консолидироваться — на первую тройку лидеров приходится 51% всех заказов. Крупные игроки смещают фокус с демпинга на программы лояльности и усиление клиентского опыта. Лидеры рынка по-разному оценивают вход на рынок таких IT-гигантов, как Яндекс и Wildberries.

За первое полугодие 2025 года рынок электронной коммерции демонстрирует уверенный рост: количество заказов выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент онлайн-продаж фармацевтики также показывает положительную динамику. Объем заказов в первом полугодии составил 139 млн, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В июле было выполнено 22 млн заказов (+22% к июлю 2024 года), а объем продаж в денежном выражении достиг 36 млрд руб. (+24% г/г). Средний чек составил 1630 руб. (+2% г/г). Такие данные представили аналитики Data Insight на конференции «Зеленый крест», передает корреспондент «ФВ».

Малые игроки уходят с рынка под давлением растущих издержек и налогов, усиливаются позиции крупных сетей и агрегаторов, отмечают аналитики. На TOP3 игроков («Аптека.ру», «Ютека», «Здравсити») приходится 51% всех заказов. На TOP20 игроков — 92% заказов. Лидером по количеству заказов по данным на июль является «Аптека.ру» (4,5 млн заказов), второе место у «Ютеки» (2,7 млн заказов). При этом TOP3 демонстрирует опережающий рост. Их совокупные заказы за первое полугодие выросли на 59% — более чем в два раза выше среднего показателя по рынку.

Трансформация рынка: от демпинга к лояльности

Рынок консолидируется вокруг агрегаторов. Эксперты говорят о трансформации рынка. По словам директора по развитию «Аптека.ру» Анатолия Тенцера, в прошлом году наметилась тенденция, когда аптечные сети осознали, что их онлайн-приложения не канал для демпинговых продаж, а инструмент программы лояльности.

«Большинство аптечных сетей, которые сначала бросились развивать продажи при помощи e-com, поняли, что это путь, скорее, на выход с рынка в банкротство. Взять свою же аудиторию и начать продавать через e-com дешевле все то же самое. И произошла интересная трансформация: у большинства аптечных сетей e-com превратился из попытки делать продажи в общественное приложение, которое выполняет функции программы лояльности этой сети. Сети начали заниматься тем, что просто использовали этот канал как средство работы со своей покупательской базой», — сказал он. Это, по его мнению, привело к видимому замедлению роста онлайн-продаж, если исключить из статистики агрегаторов. При этом положительный момент — сети выровняли цены в онлайне и офлайне.

Директор департамента по электронной коммерции «Эркафарм» Кадыр Юсупов косвенно подтвердил эти слова, рассказав, что их сеть относится к e-com, в том числе как к трафику в аптеке. «Все партнерские коммуникации с Ozon, «Аптека.ру», «Здравсити» — это трафик в конкретной аптеке. А дальше можно работать уже с конкретным посетителем, когда он пришел», — сказал он.

«Здравсити» за прошедший год также сфокусировалась на глубокой работе с клиентской базой, объединяющей данные собственной платформы и сети «Риглы», параллельно развивая средний чек. По словам генерального директора маркетплейс Евгения Ружейникова среди ключевых задач компании — преобразование онлайн-витрин из простого каталога в инструмент продвижения товаров через бренд-зоны и усиление CRM-составляющей.

«Мы год выстраивали сложную цепочку коммуникаций. Теперь для каждого клиента автоматически формируется не менее пяти персональных предложений, включая товары СТМ», — отметил он. Для этих задач в компании активно привлекается искусственный интеллект (ИИ). «Мы продолжаем обучение моделей, но не сильно переживаем, если ИИ где-то ошибается. Мы ориентируемся не столько на фармацевтические цепочки, сколько на поведенческие паттерны пользователей», — сказал он.

Выход IT-гигантов на рынок ePharma: оценки игроков

Анонсы о выходе на рынок онлайн-продаж лекарств таких компаний, как «Яндекса» и Wildberries, продолжают активно обсуждаться представителями отрасли. Руководитель направления «Аптека» Ozon Ольга Лазарева считает сделку между Wildberries и «Еаптекой» практически состоявшейся. «По косвенным признакам, сделка уже произошла — в субботу «Еаптека» неожиданно появилась на WB по модели click&collect со всеми точками, включая партнерские, тогда как у других партнеров маркетплейса число точек сократилось. Совпадение? Не думаю».

О возможной сделке между Wildberries и «Еаптекой» ранее писал «ФВ», хотя маркетплейс официально опроверг ее. О подготовке сделки «ФВ» на условиях анонимности рассказали несколько источников, близких к компаниям. Оба собственника аптечной сети, по словам источников, заинтересованы в продаже этого актива.

Лазарева подчеркнула, что ключевыми факторами для покупателя остаются «нужный товар, нужная цена, нужное время». По ее словам, потребитель готов платить больше за более быструю доставку, но немногие игроки используют эту возможность. При этом она отмечает, что у «Яндекса» есть все шансы на успех благодаря его возможностям. Что касается стратегии Ozon, компания сейчас делает ставку на региональную диверсификацию спроса, формируя таргетированные подборки товаров с лучшими ценами под потребности каждого региона.

Тенцер скептически оценил перспективы сделки Wildberries и «Еаптеки». «Я не понимаю логики этой сделки — все, что нужно WB для продажи лекарств, можно было сделать самостоятельно, без приобретения аптечной сети. Если речь о том, как соблюдать фармпорядок, то надо не покупать «Еаптеку», а нанять одного провизора», — заметил он. Он также сомневается в жизнеспособности бизнес-модели «Еаптеки», основанной на доставке. Относительно «Яндекс.Аптеки» Тенцер отмечает, что пока речь идет лишь о ребрендинге сервиса в рамках «Яндекс.Еды» без кардинальных изменений в бизнес-модели.

Коммерческий директор «Ютеки» Эльдар Галеев позитивно оценил появление новых игроков: «Это положительный момент для рынка — чем больше хайп, который создает «Яндекс» вокруг этого направления, тем выше интерес аудитории». Он подчеркнул, что «Яндекс» пока значительно уступает существующим игрокам в области агрегации и бронирования, особенно в работе с рецептурными препаратами, которые составляют около 50% заказов «Ютеки». «В отличие от приложений отдельных сетей и дистрибьютеров, мы позволяем сравнивать цены по всему рынку. Мы подключили практически все крупные сети страны, и это возможность быстро найти нужный товар по лучшей цене в наличии в вашем регионе», — отметил Галеев ключевое конкурентное преимущество компании.

