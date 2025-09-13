Суд прекратил дело в отношении Николая Шаврина

В ходе судебного заседания сторона обвинения огласила заключение, из которого следует, что с 1 января 2017 по 25 марта 2019 года участники ООО «Годовалов» с долями по 50% Андрей Годовалов и Николай Шаврин «фактически равноправно выполняли управленческие функции». Обвинитель считает, что, несмотря на декларацию в учредительных документах дистрибьютора в качестве единоличного исполнительного органа гендиректора Годовалова, фактическим высшим исполнительным органом компании в период предполагаемого совершения преступления выступал «совет единственных участников общества в лице Шаврина и Годовалова».

Также представитель прокуратуры утверждал, что обвиняемые, будучи заинтересованными в сокращении расходов ООО «Годовалов» на уплату обязательных налоговых платежей и страховых взносов, «решили применять схему по выведению выручки из-под общеустановленной системы налогообложения, создав формальный документооборот по розничной продаже медикаментов». Формирование сети подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенный режим налогообложения, привело к необоснованному занижению подлежащих уплате компанией НДС и страховых взносов, считает сторона обвинения.

Защита Шаврина в ходе судебного заседания передала ходатайство о приостановке рассмотрения уголовного дела на основании истечения сроков давности: 15 января 2025 года по нарушениям при выплате страховых платежей, 25 марта 2025 года – при выплате НДС. Суд принял положительное решение по нереабилитирующим основаниям.

Тематическое разбирательство в суде было возбуждено на основании обвинительного заключения прокуратуры Пермского края Кировским районным судом Перми, однако в июне 2025 года последний направил дело на рассмотрение в Симоновский райсуд Москвы, в связи с чем изменилась и территориальная подследственность. Первое заседание в столичном суде состоялось в конце августа 2025 года. Тогда адвокат Шаврина передал суду ходатайство с указанием на процессуальные ошибки в ходе формирования обвинительного заключения и замечанием, что следствие не доказало причастность Шаврина к финансовому руководству ООО «Годовалов».

В частности, сторона защиты обратила внимание на то, что вменяемое Шаврину преступление совершено «единственными участниками» уставного капитала ООО «Годовалов» с равными долями, в то время как, по мнению адвоката, в № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» никогда не содержалась возможность наличия в таких юрлицах «нескольких единственных участников». «Текст постановления содержит взаимоисключающие утверждения о том, что Годовалов являлся единоличным исполнительным органом, и о том, что единоличным исполнительным органом являлись два физических лица или несуществующий ни де-юре, ни де-факто совет единственных участников», – подчеркнула тогда защита.

Суд, тем не менее, обращение не удовлетворил, сославшись на то, что фактическое рассмотрение уголовного дела начато не было. В итоге инстанция перенесла заседание на 12 сентября.

О возбуждении в отношении Годовалова и Шаврина уголовного дела стало известно в конце января 2025 года. В марте Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал Андрея Годовалова на два месяца (в случае его фактического задержания).

Финансовые трудности у связанных с Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным активов начались в 2022 году. Тогда ФНС начислила юрлицам НДС за 2016–2018 годы, а также страховые взносы, пени и штрафы на общую сумму почти 700 млн рублей. В ответ на эти действия учредители фармдистрибьютора «Годовалов» и сети «Аптека от склада» инициировали судебные разбирательства с налоговой службой, которые, в свою очередь, привели к конфликтам Годовалова и Шаврина с кредиторами и поставщиками. В июле 2023 года приставы арестовали имущество фармдистрибьютора «Годовалов» на сумму 183,7 млн рублей.

Процесс ликвидации юрлица «Годовалов» инициирован в октябре 2023 года. В начале 2024 года арбитражный суд признал дистрибьютора банкротом и начал в отношении юрлица производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В 2024 году банкротами признаны и владельцы компании – Годовалов и Шаврин.

В конце августа 2024 года стало известно, что будут реализованы 32 объекта недвижимости должников на сумму 433,8 млн рублей. Самым дорогостоящим объектом из списка заявлен складской комплекс в Перми.

Тогда же размер совокупных долговых обязательств фармдистрибьютора «Годовалова» оценивался в 7 млрд рублей. Общая сумма долга предпринимателей и ООО «Годовалов» перед кредиторами составляет по меньшей мере 12,5 млрд рублей.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

vademec