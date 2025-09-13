«Альфасигма Рус» вошла в ТОП10 компаний по динамике продаж БАД группы пребиотиков и пробиотиков

Этот результат позволил компании войти в десятку ведущих по динамике продаж БАД группы пребиотиков и пробиотиков на розничном коммерческом рынке. При этом доля группы А03*** от общего объема аптечных продаж БАД за первые 5 месяцев 2025 года составила 11,79% (sell out, рублей).

Энтеролактис занял 8-ю строчку в ТОП10 брендов группы с долей 2,48% и приростом 89%.

«Появление в России таких продуктов, как пробиотик Энтеролактис*, способствует актуализации темы микробиоты и расширяет возможности для коррекции нарушений микробиома, который имеет доказанное влияние на здоровье человека», – резюмировали в компании.

* БАД. Не является лекарством

** в соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

*** группа АТС ВАА А03 – пребиотики и пробиотики

Фото: «Альфасигма Рус»



