Зарубежные фармкомпании массово увольняют работников. Обзор

Одними из самых «пиковых» по анонсам сокращений месяцев в 2025 году стали май (29 компаний), март и август (по 26 компаний). В среднем, каждый месяц практически 20 операторов заявляют о грядущей реорганизации. В январе 2025 года о своих планах сообщали в основном небольшие компании и стартапы. Причины были разные. Например, Cargo Therapeutics, сосредоточенная на разработках CAR-T, сократила 50% штата из-за результатов II фазы КИ: препарат firicabtagene autoleucel показал низкую эффективность и вызвал токсичные побочные эффекты. Аналогичные причины с провалом КИ привели к увольнению 75% сотрудников компании Allakos. Были и другие причины. Например, филадельфийская Passage Bio сократила 55% персонала из-за перехода на аутсорсную модель исследований.

Одним из крупнейших решений стало сокращение штата в Novo Nordisk. Компания расстанется примерно с 9 тысячами сотрудников, из которых 5 тысяч дислоцируются в Дании. Новый генеральный директор Мазиар Майк Дустдар (руководивший компанией с 2017 года Ларс Йоргенс покинул пост в мае 2025 года) за счет такого решения рассчитывает сэкономить около 8 млрд датских крон ($1,3 млрд) ежегодно к концу 2026 года. Эти средства планируется направить на разработку и продвижение новых препаратов, прежде всего в сфере диабета и ожирения.

Масштабную инициативу по сокращению расходов реализует и фармгигант MSD (известен как Merck & Co за пределами США и Канады). В компании сообщили о сокращении 8% персонала – около 6 тысяч сотрудников. К 2027 году Merck & Co планирует экономить $3 млрд ежегодно. Ранее оператор столкнулся с резким падением продаж вакцины от вируса папилломы человека (с $2,48 млрд до $1,1 млрд). Реструктуризация компании является частью ее стратегических планов по подготовке к истечению срока действия патента на ее самый продаваемый продукт для лечения рака – Китруду.

Израильская фармкомпания Teva Pharmaceuticals уволит около 2,4 тысячи сотрудников в целях экономии около $700 млн к 2027 году. В компании предупредили, что импортные пошлины президента США Дональда Трампа окажут «несущественное влияние» в 2025 году, однако новый прогноз компании не учитывает угрозу введения специфических пошлин на фармпродукцию.

В июле американская Moderna анонсировала планы по сокращению своих сотрудников по всему миру приблизительно на 10%. В течение следующих двух лет компания намерена сэкономить около $1,5 млрд. К концу 2025 года в планах нанять менее 5 тысяч сотрудников. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель сообщил, что действия по реструктуризации были трудными, но необходимыми для того, чтобы затраты компании соответствовали ее меняющимся интересам.

Еще одна причина увольнений в отрасли – консолидация активов. Австралийская CSL, получающая основную прибыль от производства препаратов на основе плазмы крови для лечения редких заболеваний, планирует сократить до 15% штата (3 тысячи сотрудников), чтобы оптимизировать расходы на НИОКР и выделить подразделение по производству вакцин в отдельную структуру. CSL консолидирует свои исследовательские и инженерные мощности на шести биотехнологических площадках, делая ставку на расширение внешних партнерств.

Британская GlaxoSmithKline (GSK) увольняет 150 сотрудников в своем американском подразделении в Кембридже (штат Массачусетс). На это повлияли затраты на расположенный там завод. Для сокращения бюджета GSK переводит производство на новую площадку в Мариетте (штат Пенсильвания). Старый завод будет переоборудован под научно-исследовательскую площадку, при этом будут созданы 200 новых рабочих мест.

Pfizer также проводит точечную оптимизацию, сокращая 100 рабочих мест в Ботхелле (штат Вашингтон) – в кампусе, ранее принадлежавшем Seagen, приобретенной Pfizer в 2023 году за $43 млрд.

В сентябре 2025 года американская Novartis уволила 58 сотрудников в подразделении медицинских вопросов в штаб-квартире в Ист-Хановере (Нью-Джерси). Представитель компании подчеркнул, что речь идет об «оптимизации бизнес-процессов», а не о полном пересмотре стратегии.

Более локальные сокращения коснулись Gilead: под сокращение попали около 40 сотрудников. В июне 2025 года компания сообщила об увольнении 35 человек, а позже рассказала о планах по сокращению штата в филиале в Оушенсайде (Калифорния), где будут уволены пять сотрудников научно-технического отдела. Эти меры, по словам представителей компании, связаны с пересмотром планов по расширению производства в регионе.

Аналитики отмечают, что сокращения затрагивают компании разного масштаба и географии, но объединяющим фактором остается стремление оптимизировать расходы и адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Однако не все компании сокращают сотрудников из-за оптимизации бизнеса. Например, немецкая BioNTech увольняет 90 сотрудников в связи с окончанием исследований и прекращением разработок. Эти специалисты участвовали в исследованиях и разработках, а также работали в корпоративном отделе. Ранее были уволены 63 сотрудника, тогда сокращения были связаны с закрытием производства клеточной терапии на предприятии в Гейтерсберге штата Мэриленд.

Vertex Pharmaceuticals сокращает свое присутствие в Род-Айленде, увольняя 125 сотрудников. Центр компании в Провиденсе, занимающийся исследованиями и разработками в области клеточной и генной терапии, будет консолидирован в связи с отказом от VX-264 – перспективной терапии диабета 1-го типа.

На стремление американских фармкомпаний к внутренним изменениям значительно повлияла политика администрации Дональда Трампа. По данным СМИ, фармкомпании оказываются под давлением администрации, которая добивается переноса инвестиций в США. На других фармпроизводителей сказывается введение Трампом пошлин на фармацевтические товары иностранного производства.

Фото: freepik.com/автор: freepik

vademec