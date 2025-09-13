ВВП Дании падает вслед за продажами «Оземпика» и «Вегови»

Первой страной, ощутившей на себе введение американских пошлин на лекарства, стала Дания. Они обойдутся стране в 0,5% ВВП. Проблему усугубляет и серьезная зависимость местной экономики от деятельности компании Novo Nordisk, которая после прошлогоднего невероятного успеха все больше теряет позиции. На фоне этих проблем ЦБ Дании будет вынужден официально понизить оценку роста ВВП в текущем году.

Экономика Дании попала в зависимость от единственной прорывной компании, а та — от политической конъюнктуры и конкуренции. В прошлом году выручка Novo Nordisk выросла на 25%, а в этом прогнозируется в районе 10%. С начала года ее капитализация упала на 45%.

По словам главы Центробанка Дании Кристиана Кеттеля Томсена, его ведомство существенно ухудшит свой прогноз на 2025 год. Мартовские ожидания, что рост превысит прошлогодний показатель на 3,5%, больше не реалистичны из-за проблем Novo Nordisk и введенных США 15% пошлин на товары Евросоюза.

Так что экономика Дании, которая, как ожидалось еще в мае, должна была показать самый быстрый рост в ЕС после Мальты, теперь окажется среди отстающих.

Novo Nordisk, производящая «Вегови» и «Оземпик», в этом году уже дважды снижала свой прогноз продаж и прибыли на 2025 год из-за усиления конкуренции с главным соперником — американской Eli Lilly. Акции компании упали почти на две трети по сравнению с прошлогодним пиком.

Проблемы Novo Nordisk уже привели к спаду экономики в стране в I квартале, а пошлины США могут сократить ВВП страны примерно на 0,5%. Центральный банк Норвегии должен опубликовать пересмотренные прогнозы 24 сентября. Томсен добавил, что чрезмерная роль Novo Nordisk заставляет задуматься, насколько уязвима экономика страны, зависящая от одной компании.

Без фармацевтической отрасли рост ВВП страны в 2024 году был бы вдвое ниже и отрицательным в 2023 году. Сейчас на Novo Nordisk работает 1% всей рабочей силы, или 30 тыс. человек, а ее инвестпрограмма приближается к 2% ВВП Дании.

Интересно, что успехи Novo Nordisk, с одной стороны, стимулировали экономический рост Дании, а с другой — из-за ее флагманских препаратов датская розница страдала из-за снижения потребления продуктов питания. DSK, ассоциация датских ретейлеров, сообщает, что местные супермаркеты могут потерять до 1,2 млрд крон ($187 млн) годовой выручки из-за роста популярности «Вегови» и «Оземпика». Потери могут быть еще серьезнее, если препараты станут дешевле или доступнее, начав выпускаться в таблетках.

Дания стала одним из первых рынков, где Novo Nordisk выпустила «Вегови» в конце 2022 года, и с тех пор, по данным правительства, препарат употребляет около 4% населения Дании. Количество пользователей постоянно росло, достигнув рекордного значения в мае 2025 года: на 40% больше, чем годом ранее. Согласно анализу DSK, около 8% населения имеют право на препарат.

gxpnews