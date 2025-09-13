Сибирские ученые запатентовали противогриппозное соединение на основе сабельника Залесова

Ученые центра вирусологии «Вектор» вместе с коллегами из Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН разработали и запатентовали перспективное соединение против гриппа, созданное на основе экстракта сабельника Залесова. Это лекарственное растение встречается на Горном Алтае, сообщает ТАСС.

Авторы разработки отмечают, что сейчас грипп находится на первом месте среди всех инфекционных болезней. При этом эволюция вируса гриппа продолжается, и постоянно возникают новые антигенные варианты, вызывающие ежегодные эпидемии этого заболевания.

Полученное соединение проявляет активность против штамма так называемого гонконгского гриппа (A/H3N2), чаще вызывающего осложнения у пожилых людей, и птичьего гриппа (A/H5N1). В качестве сырья ученые использовали корни растения сабельника Залесова, а экстрагента — очищенную воду или 70%-й водный раствор этанола.

«Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения сухого экстракта из высшего растения сабельника Залесова, обладающего противогриппозной активностью. Вышеописанный способ позволяет расширить арсенал средств с противовирусной активностью в отношении вируса гриппа человека и птиц», — говорится в патентной документации.

Сабельник Залесова — многолетнее растение семейства розоцветных, растет в долинах горных рек, на каменистых склонах. Встречается в Средней и Центральной Азии, а также в Западной Сибири (Республика Алтай).

Заболевания гриппом наносят экономике существенный ущерб: в 2023 году он составил 9,8 млрд рублей против 3,3 млрд рублей годом ранее.

