Российских диабетиков хотят перевести на бесплатное обеспечение лекарствами

В федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом в следующем году могут включить обеспечение сахароснижающими кардио- и нефропротективными препаратами. Речь о больных, которые не могут получить такие лекарства бесплатно по действующим льготам, рассказала на конгрессе «Право на здоровье» замдиректора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Марина Шестакова.

По ее словам, в рамках пилотного проекта необходимо обеспечить бесплатными препаратами около 106–110 тыс. пациентов. «Далее посмотрим возможность расширения этой группы. Эффект, который оказывают эти препараты на продолжительность жизни, реализуется уже через 6 месяцев после начала приема», — заявила Шестакова, отметив, что пока федеральный проект финансирования закупок лекарств не предусматривает.

По мнению еще одного участника конгресса, депутата Госдумы Станислава Наумова, получить средства для обеспечения лекарствами в рамках федпроекта можно за счет акциза на сахаросодержащие напитки. Он также представил статистику в отношении экономического бремени сахарного диабета: так, общие затраты на пациентов с сахарным диабетом 2-го типа превышают 700 млрд рублей в год, около 10% диабетиков имеют статус инвалида.

О вреде сладких напитков, табака и алкоголя и его влиянии на экономику не раз заявляла и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Недавно ВОЗ запустила крупную инициативу, призывающую повысить цены на вредные продукты как минимум на 50% к 2035 году. В организации рассчитывают, что это поможет сдержать развитие хронических заболеваний и получить критически важные доходы в национальные бюджеты.

