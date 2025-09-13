Novo Nordisk возвращает сотрудников в офисы

На следующий день после объявления о планах по сокращению 9 тыс. рабочих мест датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сообщила своим сотрудникам, что со следующего года работа в офисе станет обязательной, пишет Fierce Pharma.

«Мы намерены внедрить новый глобальный стандарт для сотрудников, который позволит им работать из офиса 5 дней в неделю. Это призвано укрепить чувство принадлежности и отношения, улучшить сотрудничество и ускорить процессы принятия решений», — заявили в компании. Однако там заверили, что новая политика допускает некоторую гибкость: менеджеры и сотрудники по-прежнему могут заключать индивидуальные соглашения, чтобы гарантировать «удовлетворение как личных, так и деловых потребностей».

Изменения произошли через 5 недель после вступления в должность нового генерального директора Майка Дустдара. Он был назначен на смену предыдущему гендиректору Ларсу Йоргенсену после того, как рост продаж датской компании замедлился из-за конкуренции с Eli Lilly и аптеками, производящими лекарства для лечения ожирения на прибыльном рынке США.

Всего 15 месяцев назад рыночная капитализация Novo Nordisk составляла $640 млрд, почти вдвое превышая капитализацию любой другой компании в Европе. Сегодня датский фармпроизводитель занимает седьмое место с $242 млрд.

В рамках реструктуризации, проводимой Дустдаром, Novo Nordisk сначала расторгла контракты с недавно нанятыми сотрудниками, а после объявила о масштабном сокращении. «Иногда самые сложные решения оказываются правильными для будущего, которое мы строим. Я уверен, что это правильный шаг для долгосрочного успеха Novo Nordisk», — комментировал CEO свои действия.

gxpnews