Со следующего года Россия перейдет на балльную оценку локализации фармпродукции

В России 1 января 2026 года начнет действовать балльная система оценки локализации производства в фармацевтической отрасли. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Цель введения новой системы оценки происхождения товаров — расширение ассортимента фармацевтических препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарственных средств. «Решение позволит простимулировать бизнес, развивающий производство лекарственных препаратов (ЛП) на территории страны», — считают в правительстве.

Чтобы фармпродукция была признана российской, она должна набрать не меньше 50 баллов. Их начисляют за следующие этапы производства на территориях стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

— производство готового ЛП;

— производство фармсубстанции в зависимости от способа получения;

— химический синтез — производство промежуточных продуктов и неочищенной субстанции;

— выделение из природных источников — растительного, животного или минерального происхождения, из органов человека;

— с использованием биологических процессов — создание и поддержание главного и рабочего банков клеток, ферментация и выделение.

Производители, чья продукция будет признана российской, получат доступ к инструментам господдержки.

Механизм балльной оценки подтверждения производства промышленной продукции запущен еще в 2015 году и на сегодняшний день действует во многих отраслях, напомнили в пресс-службе.

gxpnews