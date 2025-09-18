Минздрав приостановил применение трех препаратов компании «Манас Мед»

Минздрав приостановил применение трех лекарственных средств производства ООО «Манас Мед». Основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований.

В соответствии с приказами Минздрава, опубликованными на сайте ГРЛС, приостановлено применение трех лекарственных препаратов производства ООО «Манас Мед» — «Гепарина-Рус», «Доцетаксела-Рус» и «Пеметрекседа-Рус». У всех трех есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.

Точная причина не указана. Согласно приказам, основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Все три препарата выпускались на производственной площадке в Индии.

Кроме того, возобновлено действие регистрационного удостоверения (РУ) «Бисопролола» производства компании «Рафарма», которое было приостановлено неделей ранее.

Список лекарственных препаратов, чье применение было приостановлено (15 сентября 2025 года)

