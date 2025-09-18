«  
Минздрав приостановил применение трех препаратов компании «Манас Мед»

Минздрав приостановил применение трех лекарственных средств производства ООО «Манас Мед». Основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований.

В соответствии с приказами Минздрава, опубликованными на сайте ГРЛС, приостановлено применение трех лекарственных препаратов производства ООО «Манас Мед» — «Гепарина-Рус», «Доцетаксела-Рус» и «Пеметрекседа-Рус». У всех трех есть аналоги на рынке как отечественного, так и зарубежного производства.

Точная причина не указана. Согласно приказам, основанием стало несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Все три препарата выпускались на производственной площадке в Индии.

Кроме того, возобновлено действие регистрационного удостоверения (РУ) «Бисопролола» производства компании «Рафарма», которое было приостановлено неделей ранее.

Список лекарственных препаратов, чье применение было приостановлено (15 сентября 2025 года)

Торговое наименование и МНН Компания-держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Гепарин-Рус (гепарин натрия) ООО «Манас Мед» Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл да ЛП-008038 от 14 апреля 2022 г.
Доцетаксел-Рус (доцетаксел) ООО «Манас Мед» Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл да ЛСР-008696/10 от 25 августа 2010 г.
Пеметрексед-Рус (пеметрексед) ООО «Манас Мед» Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг да ЛП-008080 от 22 апреля 2022 г.

Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
