Маркировка медицинских перчаток отложена до 1 марта 2026 года

Обязательная маркировка медицинских перчаток начнется с 1 марта 2026 года. Правительство уже дважды откладывает эту меру, призванную защитить рынок от контрафактной продукции. Пока маркировка перчаток будет идти в режиме эксперимента из-за отсутствия единой терминологии при обозначении упаковок, рассказали представители отрасли.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1409 от 12.09.2025, участники оборота будут обязаны вносить сведения о маркировке медицинских перчаток с 1 марта 2026 года. Срок обязательной маркировки медицинских перчаток переносился несколько раз.

Изначально Минпромторг предлагал наносить средства идентификации на медицинские перчатки еще с 1 марта 2024 года. Тогда в пресс-службе министерства заявили, что о включении этого вида медизделий попросили сами участники рынка. Причинами этого называли большую долю контрафактной продукции на рынке и потерю рынка сбыта поставщиками из-за недобросовестных «переупаковщиков». Затем пресс-служба ЦРПТ сообщала, что их маркировка начнется с 1 марта 2025 года, согласно Постановлению № 860 от 26.06.2024.