Суд не оштрафовал Biocad по иску Минпромторга

Иск Минпромторга к Biocad остался без удовлетворения. Министерство просило взыскать с фармкомпании более 21 млн руб. за то, что она, по мнению истца, не достигла всех показателей эффективности проекта, который был реализован с использованием субсидии.

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск Минпромторга к Biocad касательно выплаты неустойки в 21 млн руб. по соглашению о субсидии на проведение клинического исследования онкологического препарата, следует из текста решения суда (не вступило в законную силу).

В 2015 году между истцом и ответчиком было подписано соглашение, в рамках которого Biocad получил субсидию в 32 млн руб. на компенсацию части затрат на организацию и проведение III фазы клинических исследований препарата дарбэпоэтин альфа. В 2018 году допсоглашением стороны согласовали плановый срок для ввода лекарства — I квартал 2019 года. В 2022 году фармкомпания отчиталась, что лекарство разработала, клинические исследования провела, регистрационное удостоверение получила.

В 2025 году Минпромторг счел, что компания не достигла нескольких целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта, в том числе начало выпуска в гражданский оборот лекарства, разработанного в рамках проекта, не позднее 3 лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии. Фактически препарат был введен в оборот в IV кв. 2020 года, указало ведомство и направило претензию Biocad с требованием выплатить штраф. Фармкомпания ответила, что документом, подтверждающим факт ввода препарата в оборот, является дата получения регистрационного удостоверения (19.03.2019), в связи с чем индикатор следует признать достигнутым.

Тогда министерство обратилось в суд. Ответчик заявил о пропуске исковой давности (3 года), и суд с ним согласился. В удовлетворении иска отказано.

В мае Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил другой иск Минпромторга к Biocad о взыскании штрафа в связи с неисполнением некоторых пунктов соглашения о предоставлении субсидии, ранее писал «ФВ». Суд счел возможным снизить размер санкции с 15,9 млн до 2,3 млн руб.

«Субсидия — исключительная мера поддержки, — отмечала эксперт Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Мария Борзова. — Закономерно, что государство строго контролирует порядок ее получения и использования».

По ее мнению, недостаток данного инструмента — его негибкость, из-за которой возникают спорные ситуации. Компании, которые рассматривают возможность обращения к данному инструменту, должны понимать, что риски формального нарушения договора на предоставление субсидии сегодня высоки вследствие повышенной экономической турбулентности и нивелировать их сложно, подчеркнула эксперт.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik