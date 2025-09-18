Эксперты предупредили о риске дефектуры после принятия новых критериев перечня СЗЛС

Не «второй лишний», а «один единственный» — так правильнее будет назвать механизм после вступления в силу постановления правительства в нынешнем виде. Применение правила к первому разделу перечня СЗЛС может привести к монополизации рынка, росту цен, а в некоторых случаях и к дефектуре препаратов, полагают участники XVIII конференции «PROекции Будущего».

Как будет формироваться перечень

Завершается обсуждение проекта постановления правительства о порядке и критериях формирования перечня стратегически значимых лекарств (СЗЛС). Документ делит перечень на две части по уровням локализации. В первом разделе (наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня) при госзакупках будет применяться правило «второй лишний».

Во втором разделе лекарства получат ценовую преференцию 15—30%. В него войдут антибактериальные препараты, средства против особо опасных инфекций, для социально значимых заболеваний, заболеваний, указанных в федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также заболеваний, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности.

«Вскоре состоятся совещания на уровне вице-премьера правительства. Возможно, будут корректировки, касающиеся второй части списка СЗЛС, и расширение первой его части», — рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, выступая на XVIII конференции «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Эксперт добавил, что ассоциация активно выступала против введения отсекающего принципа «второй лишний».

«Вторым лишним сразу становится вторая отечественная компания, имеющая такую же лицензию, которая производит препараты на территории России, создает рабочие места, платит налоги. Мы видим риски в монополизации рынка, дефектуре и изменениях цен», — объяснил он.

Преференции в 15—30% в цене достаточны, чтобы сохранить на рынке все отечественные компании, «чтобы они не сворачивали свои производства и не создавали риск дефектуры», — считает Дмитриев.

Согласны ли с подходом производители

Мнения производителей о правилах закупки препаратов из перечня СЗЛС разделились.

«Сначала был «третий лишний», сейчас «второй лишний». Мне кажется, это правило нужно называть «один единственный» и тогда можно четко увидеть риски. Что будет, если у этого производителя случится форс-мажор, а другие в связи с технологическим циклом не смогут в моменте покрыть спрос?» — отметил глава «Инфармы» Вадим Кукава.

В то же время он назвал разумным решение по формированию перечня, отраженное в постановлении. «По итогам годового обсуждения критериев перечня СЗЛС пришли к разумному решению: у нас будет крайне ограниченный перечень препаратов, у которых нет серьезных рисков в случае дефектуры, под «вторым лишним», все остальные попадут под ценовую преференцию 15—30%. Предусмотрена возможность переноса между списками», — сказал Кукава.

Он добавил, что большинство компаний выступили за этот подход, но несколько производителей сочли, что весь перечень СЗЛС должен закупаться по принципу «второго лишнего».

Задачей перечня должно быть развитие производства инновационных отечественных лекарств по полному циклу, отметила директор по новым продуктам Группы «Промомед» Кира Заславская. «Наша компания готова к любому развитию событий, потому что огромное количество разработок мы уже завершили. Но мы считаем, что «второй лишний» должен работать на весь перечень СЗЛС. Российские фармкомпании потратили много ресурсов, чтобы разработать эти технологии и обеспечить полный цикл», — объяснила она.

Обсуждаемые сейчас принципы формирования перечня могут повысить риск роста цен на лекарственные препараты, добавила Заславская.

«Некоторые позиции, попавшие в списки, отражают интересы иностранных компаний и тех компаний, которые занимаются переупаковкой препаратов на территории страны: доля переупаковки в цене препарата может составлять до 40%», — отметила она.

Дмитриев отметил, что и ассоциация, и регуляторы опасаются возникновения риска дефектуры при тотальном применении принципа «второй лишний» применительно к закупкам препаратов из перечня СЗЛС. «Приведу теоретический пример: мы видим взрывной рост продаж семаглутида или любого другого препарата. Компании, которая одновременно производит семаглутид и инсулин, может не хватить мощностей, и она будет вынуждена сокращать производство инсулина, который в этой ситуации может оказаться единственным», — пояснил он.

Фото: Дмитрий Палюнин

Ольга Коберник

pharmvestnik