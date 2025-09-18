ФАС выявила картель при поставках лекарств на 1,1 млрд рублей

В апреле 2025 года служба провела выездную внеплановую проверку фармкомпаний. В ходе нее выяснилось, что «Примафарм» и «Профарм» использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1 135 711 227 рублей», — заявили в ФАС.

Организациям грозят штрафы за нарушение ч.2 ст.14.32 КоАП РФ. Материалы дела передадут в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik