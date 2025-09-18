«Биннофарм Групп» представила новые возможности терапии эндометриоза и гормонозависимых заболеваний

В центре внимания программы – современные подходы к терапии эндометриоза и нарушений менструального цикла, а также презентация возможностей новых препаратов гинекологической линейки «Биннофарм Групп» в лечении гормонозависимых состояний.

Научный блок стартовал с мастер-класса под руководством заслуженного врача РФ, профессора, д. м. н. Виталия Борисовича Цхая и его команды. Участникам были продемонстрированы клинические аспекты междисциплинарного подхода в лечении эндометриоза – от диагностики до хирургических вмешательств и медикаментозной терапии. Профессор Цхай отметил, что эндометриоз остается социально значимым заболеванием с хроническим течением, и подчеркнул важность появления доступного препарата – микронизированного диеногеста, который расширяет возможности медикаментозного лечения пациенток в России.

Центральным событием дня стал симпозиум «Гормональный детектив. Следствие ведут знатоки», модератором которой выступил академик РАН, профессор, д. м. н. Виктор Евсеевич Радзинский. В дискуссии приняли участие ключевые эксперты страны в области эндокринной гинекологии: профессор РАН, д. м. н., заслуженный деятель науки РФ Мария Игоревна Ярмолинская и ведущий научный сотрудник, к. м. н. Екатерина Викторовна Шереметьева. В формате «клинического расследования» они обсудили стратегии лечения нарушений менструального цикла, эндометриоза и дополнительные преимущества гормональной контрацепции у женщин с особыми потребностями. На симпозиуме представлен новый портфель препаратов «Биннофарм Групп», открывающий для врачей дополнительные возможности терапии гормонозависимых заболеваний.

Итоговым акцентом программы стал пленарный доклад профессора, д. м. н., заслуженного деятеля науки РФ Марины Борисовны Хамошиной. Она представила обзор современной роли дидрогестерона в амбулаторной практике, основанный на последних клинических рекомендациях, и подчеркнула значимость появления отечественных аналогов оригинальных препаратов для сохранения преемственности терапии и повышения доступности лечения.

Наталья Олиферук, руководитель медицинского отдела «Биннофарм Групп»: «Мероприятия вызвали большой интерес у аудитории, продемонстрировали высокий уровень экспертного диалога. Нас слушали специалисты из 80 регионов России, врачи из 13 стран мира. С запуском гинекологической линейки перед «Биннофарм Групп» встала важная задача – информировать врачей о доступной терапии. Для нас в приоритете быть не просто производителем качественных лекарственных препаратов, но и вести просветительскую деятельность, обсуждать с профессиональным сообществом современные методы лечения социально значимых заболеваний и в открытом диалоге взаимодействовать с врачами, которые решают проблемы тысяч женщин».

