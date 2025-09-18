Переболевшим COVID-19 может угрожать разрушение костей

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров показали особенный «почерк» постковидного остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ). Это заболевание, при котором нарушение кровоснабжения приводит к гибели костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования.

До пандемии основными причинами ОНГБ считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. Однако с 2020 года резко возросло число случаев заболевания у перенесших даже легкую форму COVID-19 вне зависимости от пола и возраста.

Чтобы проверить возможную роль вируса в развитии болезни, ученые проанализировали образцы костной ткани, удаленные при эндопротезировании у 88 пациентов: 41 — с постковидным ОНГБ и 47 — с болезнью другой этиологии. В итоге в очагах поражения у переболевших COVID-19 оказалось примерно в девять раз больше тучных клеток, заметно больше фиброзной ткани и микротромбов, чем при остеонекрозе другой природы.

Сделанные открытия указывают на центральную роль тучных клеток в развитии постковидного остеонекроза. Активируясь под действием вируса через рецепторы ACE2 и HRH1, они выбрасывают провоспалительные, профибротические и протромботические вещества — гистамин, триптазу и другие. Это приводит к нарушению микроциркуляции, тромбозам и гибели костной ткани. У большинства пациентов не было других факторов риска, что указывает на прямое участие SARS-CoV-2.

Препараты, контролирующие образование тучных клеток, существуют, однако пока неизвестно, способны ли они помочь именно при ОНГБ, отмечают «Известия». «Тучные клетки участвуют во многих процессах организма, включая аллергические реакции, и на них направлены многие противоаллергические препараты. Однако на сегодня нет данных, подтверждающих их эффективность при постковидном остеонекрозе. Ранее тучные клетки просто не рассматривались в контексте этого заболевания», — пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Наталья Сережникова.

gxpnews