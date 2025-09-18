Алиханов: Россия экспортирует лекарственные препараты в более чем 150 стран

Российские фармпроизводители экспортируют лекарственные препараты в более чем 150 стран, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Х Всероссийской GMP-конференции.

«Обеспечение качества продукта крайне важно как внутри нашей страны, так и для доступа на экспортный рынок. Мы в последнее время занимались не только насыщением внутреннего рынка — уже налажен экспорт в более чем 150 стран. Экспортные рынки крайне важны, и поэтому соблюдение правил GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика — ред.) и их развитие так актуальны», — передает слова Алиханова корреспондент GxP News.

О договоренностях на поставки лекарственных препаратов с рядом стран рассказал и министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Мы смотрим, где рынок наиболее интересен, развивается, где есть возможности. В мае прошла встреча с представителями Вьетнама, мы просили решить вопросы по ряду нормативных документов, которые они запрашивали у производителей. В июле решение было принято, а на недавней встрече эти барьеры были окончательно сняты», — отметил глава Минздрава.

Как добавил Алиханов, с момента внедрения GMP на рынке лекарств в 2014 году объем производства вырос в шесть раз в денежном выражении. Доля российских производителей увеличилась почти вдвое — с 21 до 41–42%. В натуральном выражении российские производители обеспечивали около 64% рынка по итогам 2024 года.

В конце минувшей недели российская биофармацевтическая компания «Промомед» и вьетнамская фармкорпорация «Винафарм» подписали в Ханое меморандум о взаимопонимании.

