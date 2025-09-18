«Изварино Фарма» запустила в Казани производство АФС для онкопрепаратов

Казанский фармацевтический завод «Север Фармасьютикалз» (входит в группу «Изварино Фарма») начал выпуск активных фармацевтических субстанций (АФС) для препаратов против онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, давшего старт производству.

В июле «Север» получил лицензию Минпромторга на производство высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Теперь же компания запускает полный цикл производства иммунодепрессантов для пациентов, перенесших пересадку органов, и лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний — от синтеза АФС до упаковки и выпуска на рынок.

Своими главными целями в компании называют «импортозамещение и суверенитет России в области лекарственных препаратов для трансплантологии и лечения онкологических заболеваний».

«Изварино Фарма» приобрела завод биологического и органического синтеза «Север» в Казани в 2023 году «с целью обеспечения полного цикла производства и локализации производства», после чего начала его модернизировать. Инвестиции в проект оценивались в 1,1 млрд рублей. Предполагалось, что казанская площадка будет выпускать в том числе препараты «Такролимус» (иммунодепрессант, широко применяемый для профилактики отторжения трансплантатов), «Эверолимус», «Абиратерон ацетат», «Леналидомид» и «Нилотиниб».

