АВФАРМ призвала регулятор к открытости по правилам ЕАЭС для ветпрепаратов

АВФАРМ призвала регулятор раскрыть детали перехода на единые правила ЕАЭС для ветпрепаратов. Россельхознадзор анонсировал публикацию специального раздела с ответами на вопросы бизнеса. По статистике, число успешных GMP-инспекций производителей из третьих стран растет.

Бизнесу необходима информация от регулятора о переходе на единые правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для ветеринарных препаратов. Об этом заявил исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков на Всероссийской GMP-конференции. Он отметил, что компании ждут данных о частоте обновления документов и готовности стран к применению новых норм.

Отвечая на вопрос бизнеса, замначальника Управления ветеринарного госнадзора Россельхознадзора Анна Бабушкина сообщила, что служба готовит и в ближайшее время опубликует специальный раздел с информацией по подготовке к работе по правилам ЕАЭС.

Статистика решений о выдаче заключений о соответствии производителей из третьих стран требованиям GMP по итогам российских инспекций, 2017—2025 гг.

Источник: анализ АВФАРМ, Государственный реестр заключений о соответствии производителя ВЛС требованиям GMP

АВФАРМ представила результаты прохождения GMP-инспекций предприятиями из третьих стран. По данным ассоциации, второй год число положительных заключений превышает число отрицательных. Действующие российские заключения о соответствии требованиям GMP есть у 63 производственных площадок из 25 стран за пределами ЕАЭС. Скорость получения заключений в последние годы тоже выросла и в среднем занимает 215 календарных дней.

«Нагрузка на инспектораты стран ЕАЭС будет колоссальная, по нашим расчетам, потребуется принимать более 70 решений [о выдаче сертификатов GMP ЕАЭС] ежегодно — работы хватит всем странам союза», — поделился Семен Жаворонков.

По итогам мероприятия АВФАРМ направит уполномоченным органам дополнительные технические вопросы, требующие пояснения.

Фото: пресс-служба 10-й Всероссийской GMP-конференции

Дина Коблова

pharmvestnik